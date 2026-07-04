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Video| Pagsisimula ng seremonya ng pagpapaalam sa epikong tinig ng pambansang awit ng Iran sa Mosalla ng Tehran

4 Hulyo 2026 - 08:56
News ID: 1835117
Video| Pagsisimula ng seremonya ng pagpapaalam sa epikong tinig ng pambansang awit ng Iran sa Mosalla ng Tehran

Pagsisimula ng seremonya ng pagpapaalam sa epikong tinig ng pambansang awit ng Iran sa Mosalla ng Tehran.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisimula ng seremonya ng pagpapaalam sa epikong tinig ng pambansang awit ng Iran sa Mosalla ng Tehran.

#Dapat_Bumangon

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