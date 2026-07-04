Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pamamaalam sa Pinunong Martir, naging pangunahing pahina ng mga pandaigdigang midya
Ang seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ang Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nagkaroon ng malawak na pagpapalaganap sa pandaigdigang midya at maraming mga network at ahensya ng balita sa buong mundo ang nag-cover sa pangyayaring ito.
Ang mga dayuhang midya, sa paglalathala ng mga ulat, larawan, at iba't ibang pagsusuri, ay inilarawan ang seremonyang ito bilang isa sa pinakamahalagang balitang pangyayari sa araw na iyon sa pandaigdigang antas.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ang Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay naging pangunahing pahina ng mga kagalang-galang na midya sa mundo at nagkaroon ng malawak na pagpapalaganap sa pandaigdigang mga network ng balita. Maraming ahensya ng balita at network ng telebisyon kabilang ang BBC, CNN, Al Jazeera, Sky News, at France 24 ay naglaan ng mga espesyal na bahagi para sa pag-cover ng bawat sandali ng pangyayaring ito.
Ang mga dayuhang midya, sa paglalathala ng mga ulat, larawan, at iba't ibang pagsusuri, ay inilarawan ang seremonyang ito bilang isa sa pinakamahalagang balitang pangyayari sa araw na iyon sa pandaigdigang antas. Maraming political analyst ang nagsuri na ang malawakang pagdalo ng mga tao at dayuhang delegasyon sa seremonyang ito ay nagpapakita ng espesyal na katayuan ng Pinunong Martir sa rehiyonal at pandaigdigang ekwasyon. Hanggang Hulyo 4, 2026, ang balitang pag-cover ng pangyayaring ito ay nagpapatuloy pa rin sa iba't ibang midya.
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