Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Amerikanong mamamahayag: "Halos buong mundo ay naroroon sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir sa Tehran"
Si Ethan Levine, Amerikanong mamamahayag at analista, ay sumulat sa social network na X: "Sa literal na kahulugan, halos buong mundo ay naroroon sa seremonya ng libing ni Ayatollah Khamenei sa Tehran."
Sa pagtukoy sa presensya ng mga kinatawan mula sa mga bansa kabilang ang Russia, China, Saudi Arabia, Qatar, Serbia, dalawang Korea, Venezuela, Guatemala, Georgia, at Armenia, inilarawan niya ang seremonyang ito bilang pagtitipon ng mga bansa mula sa iba't ibang kontinente at relihiyon.
Inangkin ni Levine: "Ang mga bansa mula sa buong mundo ay nagsama-sama upang magkaisa laban sa imperyalismong Amerikano."
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