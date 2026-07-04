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Karamihan ng tao na naroroon sa harap ng mga pasukan patungo sa Mosalla ng Tehran.

4 Hulyo 2026 - 09:02
News ID: 1835125
Karamihan ng tao na naroroon sa harap ng mga pasukan patungo sa Mosalla ng Tehran.

Karamihan ng tao na naroroon sa harap ng mga pasukan patungo sa Mosalla ng Tehran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Karamihan ng tao na naroroon sa harap ng mga pasukan patungo sa Mosalla ng Tehran.

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