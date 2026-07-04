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Video| Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran

4 Hulyo 2026 - 09:05
News ID: 1835126
Video| Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran

Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran.

#Dapat_Bumangon

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