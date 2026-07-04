Video| Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran.
#Dapat_Bumangon
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328
Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Epiko ng pagmamahal at katapatan; napakaraming tao sa Mosalla ng Tehran.
#Dapat_Bumangon
..........
328
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