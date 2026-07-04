Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Doktor mula sa Lebanon: "Qumoo lillah" (Tumindig kayo para sa Allah) — ang dugo ng Pinunong Martir ay patuloy na umaagos sa mga ugat ng ummah
Si Muhammad Ali Yasin, isang doktor mula sa Lebanon, sa isang mensahe sa mga social network sa pagtukoy sa slogan na "Qumoo lillah" ay sumulat: "Ang dugong ito ay patuloy na kumukulo at umaalon, at wala nang natitira pang puwang para sa pagwawalang-bahala o katahimikan sa puso ng sinumang kaibigan o magmahal."
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