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Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay."

4 Hulyo 2026 - 09:36
News ID: 1835155
Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay."

Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay.".

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay."

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