Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay."
..........
328
Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay.".
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iskolar ng Sunni mula sa Nigeria: "Si Ayatollah Khamenei ay isang kaisipan, at ang kaisipan ay hindi kailanman namamatay."
..........
328
Your Comment