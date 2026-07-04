Video| CNN: Ang Mosalla ng Tehran ay nalubog sa luha at sigaw ng "Paghihiganti"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Ang Mosalla ng Tehran ay nalubog sa luha at sigaw ng "Paghihiganti".
Inilarawan ng Amerikanong media na CNN sa isang ulat mula sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na pinuno ng Iran ang Mosalla ng Tehran bilang nalubog sa luha at sigaw ng "Paghihiganti," at isinulat: Libu-libong nagdadalamhati, sa pamamagitan ng pagpapalo ng dibdib at pagsigaw, ay nagpaalam sa labi ni Ayatollah Khamenei.
Isinulat ng Amerikanong network na ito na binanggit ang Associated Press: Ang mga tao ay sumigaw nang sabay-sabay "Ang aming mensahe ay iisa; paghihiganti! paghihiganti!"
#Dapat_Bumangon
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