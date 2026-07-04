Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inanunsyo na ang oras ng pagdarasal ng Janazah sa katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyon
Inihayag ng opisyal na media ng komite ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon na ang seremonya ng pagdarasal ng Janazah sa dalisay na katawan ng Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei at ng kanyang pamilya ay gaganapin sa ika-6 ng umaga bukas (Linggo) sa Mosalla ng Imam Khomeini sa Tehran.
Batay sa anunsyo ng komiteng ito, ang pagdarasal ng Janazah ay isasagawa para sa katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ang martir na si Dr. Mesbah al-Hoda Bagheri Keni, ang babaing martir na si Sayyeda Beshara Khamenei, ang babaing martir na si Zahra Haddad Adel, at ang babaing martir na si Zahra Mohammadi Golpayegani.
Ayon sa inihayag na iskedyul, ang seremonya ng pamamaalam at pagdarasal ng Janazah sa mga araw ng 13 at 14 Tir [Hulyo 4 at 5, 2026] sa Tehran, ang libing sa 15 Tir [Hulyo 6, 2026] sa Tehran, sa 16 Tir [Hulyo 7, 2026] sa Qom, sa 17 Tir [Hulyo 8, 2026] sa Najaf at Karbala, at sa 18 Tir [Hulyo 9, 2026] sa Mashhad ay gaganapin, at ang katawan ng Pinunong Martir ay ililibing sa Banal na Dambana ni Imam Reza.
..........
328
Your Comment