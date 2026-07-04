Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dating ministro ng Lebanon: Ang Pinunong Martir ay may pundamental na papel sa mga tagumpay ng paglaban ng Lebanon
Si Muhammad Fneish, dating ministro ng Lebanon, ay nagsabi na ang Pinunong Martir ng Rebolusyon, pagkatapos ng pagpanaw ni Imam Khomeini, ay may pananagutan sa paggabay sa mamamayang Iran at pagsuporta sa mamamayang Palestinian at sa mga malaya sa mundo nang may katapatan, karunungan, at katapatan.
Binigyang-diin din niya na ang papel ng Pinunong Martir sa mga tagumpay ng Islamic Resistance sa Lebanon ay pundamental at mapagpasiya, at ang paninindigan ng mamamayang Lebanon laban sa pananakop ng Zionist regime at sa mga panggigipit ng Amerika ay bunga ng pamumuno ni Imam Khomeini at ng Pinunong Martir ng Rebolusyon.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Si Muhammad Fneish, dating ministro ng Lebanon, sa pagtukoy sa katayuan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagpahayag na siya, pagkatapos ng pagpanaw ni Imam Khomeini, ay may pananagutan sa paggabay sa mamamayang Iran at pagsuporta sa mamamayang Palestinian at sa mga malaya sa mundo nang may katapatan, karunungan, at katapatan.
Si Fneish, sa pag-alala sa mapagpasiyang papel ng Pinunong Martir sa mga tagumpay ng Islamic Resistance sa Lebanon, ay nagpahayag na ang paninindigan ng mamamayang Lebanon laban sa pananakop ng Zionist regime at sa mga panggigipit ng Amerika ay bunga ng pamumuno ni Imam Khomeini at ng Pinunong Martir ng Rebolusyon. Hanggang Hulyo 4, 2026, ang mga opisyal ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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