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Video| Mula sa Haft-e Tir Square hanggang sa Mosalla, ang napakaraming tao ay patungo sa Mosalla

5 Hulyo 2026 - 07:28
News ID: 1835646
Video| Mula sa Haft-e Tir Square hanggang sa Mosalla, ang napakaraming tao ay patungo sa Mosalla

Mula sa Haft-e Tir Square hanggang sa Mosalla, ang napakaraming tao ay patungo sa Mosalla.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mula sa Haft-e Tir Square hanggang sa Mosalla, ang napakaraming tao ay patungo sa Mosalla.

#Dapat_Bumangon

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