Video| Bagaman ang apoy ng iyong pagkawala ay nasa aming mga puso Libo-libong pasasalamat na ngayon ay mayroon kang kahalili Anong kahalili na nasa pa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Bagaman ang apoy ng iyong pagkawala ay nasa aming mga puso
Libo-libong pasasalamat na ngayon ay mayroon kang kahalili
Anong kahalili na nasa pangalan at landas ni Khamenei
Ang pinuno ng Iran ay si Imam Khamenei pa rin
Mga sandali ng pagbigkas ng tula ni Mohammad Rasouli sa Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran, isang oras bago ang panalangin sa labi ng "Martir na Pinuno ng Iran"
#Dapat_Bumangon
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