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Video| Bagaman ang apoy ng iyong pagkawala ay nasa aming mga puso Libo-libong pasasalamat na ngayon ay mayroon kang kahalili Anong kahalili na nasa pa

5 Hulyo 2026 - 07:44
News ID: 1835660
Video| Bagaman ang apoy ng iyong pagkawala ay nasa aming mga puso Libo-libong pasasalamat na ngayon ay mayroon kang kahalili Anong kahalili na nasa pa

Bagaman ang apoy ng iyong pagkawala ay nasa aming mga puso Libo-libong pasasalamat na ngayon ay mayroon kang kahalili Anong kahalili na nasa pangalan at landas ni Khamenei Ang pinuno ng Iran ay si Imam Khamenei pa rin

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-

Bagaman ang apoy ng iyong pagkawala ay nasa aming mga puso

Libo-libong pasasalamat na ngayon ay mayroon kang kahalili

Anong kahalili na nasa pangalan at landas ni Khamenei

Ang pinuno ng Iran ay si Imam Khamenei pa rin

Mga sandali ng pagbigkas ng tula ni Mohammad Rasouli sa Mosalla ni Imam Khomeini sa Tehran, isang oras bago ang panalangin sa labi ng "Martir na Pinuno ng Iran"

#Dapat_Bumangon

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