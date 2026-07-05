Video| Ang Unang Hanay ng mga Nagdarasal sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon at ng Kanyang Marangal na Pamilya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Unang Hanay ng mga Nagdarasal sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon at ng Kanyang Marangal na Pamilya
Sa isang makabagbag-damdaming eksena na nagpapakita ng lalim ng pananampalataya at pagkakaisa ng bansang Iranian, ang unang hanay ng mga nagdarasal ay nakatayo sa harap ng banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kasama ang kanyang marangal na pamilya. Ang mga nagdarasal, na binubuo ng mga mataas na opisyal ng gobyerno, mga klerigo, at mga kilalang personalidad, ay nag-alay ng kanilang panalangin para sa yumaong lider, na ang kanyang buhay ay isang walang-hanggang halimbawa ng paglilingkod at sakripisyo para sa Islam at sa bayan.
Ang presensya ng pamilya ng martir na lider sa unang hanay ay nagbigay ng isang personal at emosyonal na dimensyon sa seremonya, na nagpapakita ng kanilang katatagan at pagtitiwala sa Diyos sa harap ng kanilang malaking pagkawala. Ang kanilang pagtayo sa tabi ng katawan ng kanilang minamahal ay isang patotoo na ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pangako sa mga mithiin ng rebolusyon ay mananatiling matatag, at ang kanilang mga panalangin para sa kapayapaan ng kanilang ama at asawa ay magsisilbing gabay para sa buong bansa sa mga darating na araw.
Ang seremonya ng panalangin sa katawan ng martir na lider ay isang makasaysayang sandali na nagtipon ng milyun-milyong tao sa isang diwa ng pagkakaisa at pagluluksa, na nagpapakita na ang kanyang pamana ay mabubuhay magpakailanman sa mga puso ng mga Iranian at ng lahat ng mga tagasunod ng Ahl al-Bayt. Ang kanyang mga turo at ang kanyang walang-hanggang pakikibaka para sa katarungan at kalayaan ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon na magpatuloy sa kanyang landas, at ang kanyang alaala ay mananatiling isang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng mga hamon ng modernong panahon.
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