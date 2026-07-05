Video| Isa Pang Tanawin ng Panalangin sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isa Pang Tanawin ng Panalangin sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Iran.
Sa isa na namang makabagbag-damdaming tanawin mula sa makasaysayang seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, ipinakita ang isang malawak na kongregasyon ng mga nagdarasal na nagtipon upang mag-alay ng kanilang huling panalangin sa banal na katawan ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang mga larawan ay nagpapakita ng libu-libong mga tao—mula sa matataas na opisyal ng estado hanggang sa mga ordinaryong mamamayan—na nakatayo sa magkakasunod na hanay, na ang kanilang mga puso ay puno ng pananampalataya at paggalang, habang ang mga klerigo ay nanguna sa panalangin ng paglilibing (Salat al-Mayyit) sa isang kapaligiran ng lubos na katahimikan at debosyon.
Ang okasyong ito ay muling nagpatunay ng nagkakaisang pagmamahal at katapatan ng mga Iranian sa kanilang martir na lider, na ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa bawat panalangin at bawat luha na inialay para sa kanya. Ang panalangin sa kanyang katawan ay hindi lamang isang ritwal kundi isang panata na ang kanyang mga mithiin—katarungan, paglaban, at dignidad—ay mananatiling gabay para sa bansa at sa buong Umma, at ang kanyang alaala ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na ipagpatuloy ang kanyang landas ng katapangan at sakripisyo.
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