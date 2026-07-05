Video| Isang Buhay na Nanabik sa Pagkamartir...; Bahagi ng Unang Mensahe ng Lider ng Rebolusyong Islamiko

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Isang Buhay na Nanabik sa Pagkamartir...; Bahagi ng Unang Mensahe ng Lider ng Rebolusyong Islamiko. .
"Iyong pagpanaw ay nag-iwan ng mabigat na dagok sa aming mga puso. Ikaw ay laging nanabik sa wakas na ito, hanggang sa sa wakas ay ipinagkaloob ito sa iyo ng Makapangyarihang Diyos habang ikaw ay nagbabasa ng Banal na Qur'an sa umaga ng ikasampung araw ng Banal na Buwan ng Ramadan.
Ang Seremonya ng Paglilibing sa Tehran:
Mula ika-6 ng umaga ng Lunes, ika-15 ng Hulyo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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