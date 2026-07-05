Video| Larawang Panghimpapawid ng Musalla ng Tehran; Isang Dagat ng mga Tao sa Seremonya ng Pagpapaalam

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawang Panghimpapawid ng Musalla ng Tehran; Isang Dagat ng mga Tao sa Seremonya ng Pagpapaalam.
Ang inilabas na larawang panghimpapawid mula sa Musalla ni Imam Khomeini sa Tehran ay nagpapakita ng napakalawak na pagdalo ng iba't ibang antas ng mga tao at mga opisyal ng militar at sibil sa seremonya ng pagpapaalam at pagdarasal para sa martir na lider ng Rebolusyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment