Video| Pagpasok ng mga Yemeni sa Musalla ng Tehran na may Sigaw na "Kamatayan sa Israel" Bago ang Panalangin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpasok ng mga Yemeni sa Musalla ng Tehran na may Sigaw na "Kamatayan sa Israel" Bago ang Panalangin.
Ilang sandali bago ang pagdarasal para sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, isang grupo ng mga mamamayang Yemeni ang pumasok sa pangunahing bulwagan ng Musalla ni Imam Khomeini sa Tehran habang sumisigaw ng "Al-Mawt li-Isra'il" (Kamatayan sa Israel). Ang kanilang pagdating ay nagdagdag ng isang pandaigdigang dimensyon sa seremonya, na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa ng paglaban sa kanilang pagdadalamhati at sa kanilang paninindigan laban sa pananakop at paniniil.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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