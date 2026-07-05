Video| Larawan ng Pagdarasal para sa Martir na Lider at sa Ibang mga Miyembro ng Kanyang Pamilya na Nagkamartir sa mga Lansangan sa Paligid ng Musalla

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Larawan ng Pagdarasal para sa Martir na Lider at sa Ibang mga Miyembro ng Kanyang Pamilya na Nagkamartir sa mga Lansangan sa Paligid ng Musalla.
Isang makabagbag-damdaming larawan ang kumalat mula sa mga lansangan sa paligid ng Musalla sa Tehran, kung saan ipinakita ang pagdarasal para sa kaluluwa ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kasama ang iba pang mga miyembro ng kanyang marangal na pamilya na nagkamartir. Ang mga nagdarasal, na binubuo ng libu-libong mga mamamayan mula sa iba't ibang antas ng lipunan, ay nagtipon sa mga lansangan upang mag-alay ng kanilang huling panalangin para sa kanilang minamahal na lider at sa kanyang pamilya, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at katapatan sa kanyang pamana.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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