Video| "O Diyos, wala kaming alam tungkol sa kanya maliban sa kabutihan..."

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-"O Diyos, wala kaming alam tungkol sa kanya maliban sa kabutihan..."
Sa gitna ng mga luhang pumapatak at ng mga pusong puno ng pananampalataya, ang panalanging ito ay bumulwak mula sa bawat nagdadalamhati sa seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon. Ito ay isang pagkilala sa kanyang dalisay na buhay, sa kanyang walang-pagod na paglilingkod, at sa kanyang tapat na pagsunod sa landas ng Diyos at ng Kanyang Propeta. Ang mga salitang ito ay nagsilbing isang panalangin para sa kanyang kapayapaan at isang panata na ang kanyang mga aral at sakripisyo ay mananatiling buhay sa mga puso ng mga susunod na henerasyon, na patuloy na magsasabing: wala kaming alam tungkol sa kanya maliban sa kabutihan, at ang kanyang alaala ay mananatiling isang tanglaw ng liwanag sa aming paglalakbay.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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