Video| Media ng Iraq: Ang Masiglang Pagdalo ng mga Iranian sa Seremonya ng Pagpapaalam at Paglilibing sa Martir na Lider ay Nagpapatuloy

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Media ng Iraq: Ang Masiglang Pagdalo ng mga Iranian sa Seremonya ng Pagpapaalam at Paglilibing sa Martir na Lider ay Nagpapatuloy.
Ang kinatawan ng Iraqi media outlet na "Al-Ahd" mula sa Tehran ay nag-ulat, kasama ang mga larawan ng malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng pagpapaalam at paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, na isang malaking bilang ng mga tao ang patuloy na naroroon sa okasyong ito. Inilarawan ng outlet ang seremonya bilang isa sa mga pinakamalaking pagtitipon ng masa at iniulat ang patuloy na presensya ng mga nagdadalamhati sa lugar ng kaganapan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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