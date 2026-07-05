Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Propesor ng Uppsala University: Ang pagpatay sa pinuno ng Iran ay nagpatibay sa pamahalaan ng bansang ito
Si Ashok Swain, propesor ng Uppsala University sa Sweden, sa pagtukoy sa pagdaraos ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay nagsabi: "Inaasahan na ang mga kinatawan ng higit sa 100 bansa at milyun-milyong Iranian ay dadalo sa seremonyang ito."
Idinagdag din niya: "Ang pagpatay sa pinuno ng Iran, sa halip na magpahina sa Islamic Republic, ay nagpalakas sa katayuan at lehitimidad ng pamahalaan ng bansang ito."
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