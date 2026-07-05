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Abdul Bari Atwan: Ang libing na ito ay simbolo ng isang nagwaging bansa

5 Hulyo 2026 - 11:37
News ID: 1835779
Abdul Bari Atwan: Ang libing na ito ay simbolo ng isang nagwaging bansa

Abdul Bari Atwan: Ang libing na ito ay simbolo ng isang nagwaging bansa.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Abdul Bari Atwan: Ang libing na ito ay simbolo ng isang nagwaging bansa

Inilarawan ni Abdul Bari Atwan, punong patnugot ng pahayagang Rai Al-Youm, ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei bilang "ang pinakamalaking libing sa kontemporaryong mundo."

Sa pagtukoy sa lawak ng seremonyang ito, sinabi niya: "Ang libing na ito ay hindi seremonya ng isang talunang bansa; bagkus ito ay simbolo ng isang nagwaging bansa."

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