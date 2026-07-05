Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dating opisyal ng Shabak: Ang seremonya ng libing sa Iran ay "pagpapakita ng kapangyarihan"
Isang dating opisyal ng internal security organization ng Zionist regime (Shabak), sa pagtukoy sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir, ay nagsabi na ang nagaganap sa Iran ay higit pa sa isang seremonya ng libing at itinuturing na higit sa lahat, isang pagpapakita ng kapangyarihan ng sistema.
Idinagdag niya: Ang mga inilabas na larawan at ang dami ng pagdalo ng mga tao ay nagpapakita na ang pamamahala ay may kakayahan pa ring magpakilos ng malawak na bilang ng mga tagasuporta nito at manatiling nakakontrol sa pampublikong espasyo.
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