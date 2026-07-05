Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al Jazeera: Ang Tehran ay naging sentro ng makasaysayang pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyon
Ang network na Al Jazeera ay sumulat sa isang ulat na kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng pamamaalam sa katawan ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang Tehran ay naging sentro ng isang makasaysayang pamamaalam at ang mga pangunahing kalye at ang Mosalla ng Imam Khomeini ay puno ng mga nagluluksa.
Ang media na ito, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao at sa kapaligirang namamayani sa seremonya, ay nagbigay-diin na ang pagkakasabay ng ritwal na ito sa unang dekada ng Muharram ay nagbigay dito ng mga espesyal na simbolikong dimensyon at inilarawan ito bilang higit pa sa isang seremonya ng pagluluksa.
Doha – Al Jazeera Network – Ang news network na Al Jazeera ay nag-ulat mula sa Tehran na kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng pamamaalam sa katawan ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang kabisera ng Iran ay naging sentro ng isang makasaysayang pamamaalam at ang mga pangunahing kalye at ang Mosalla ng Imam Khomeini ay puno ng mga nagluluksa. Ang Qatari media na ito, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao at sa kapaligirang namamayani sa seremonya, ay nagbigay-diin na ang pagkakasabay ng ritwal na ito sa unang dekada ng Muharram ay nagbigay dito ng mga espesyal na simbolikong dimensyon at inilarawan ito bilang higit pa sa isang seremonya ng pagluluksa.
Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ang pagkakasabay na ito ay lumikha ng malalim na ugnayan sa pagitan ng pamana ng Ashura at ng kontemporaryong paglaban, at nagdagdag sa pampulitika at relihiyosong dimensyon ng pangyayaring ito. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng pamamaalam na may malawakang pagdalo ng mga nagluluksa ay nagpapatuloy sa Tehran.
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