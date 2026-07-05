Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibistang media ng Russia: Ang pagmamahal ng isang tao ay nahahayag sa kanyang huling paglalakbay
Isang aktibistang media ng Russia, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay nagsabi: Milyun-milyong tao sa huling paglalakbay ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ay hindi siya pinabayaang mag-isa at tumayo sa tabi ng kanilang bayan at pinuno.
Itinuring din niya ang pagdalong ito bilang tanda ng pagmamahal ng Pinunong Martir at inangkin na ang gayong pagtanggap ay hindi makikita sa seremonya ng libing ng mga Kanluraning lider.
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