Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-George Galloway na may panunuya kay Trump: Kung may lakas ng loob ka, atakehin mo ang Iran
Si George Galloway, politiko at dating kinatawan ng Parlamento ng Britanya, sa paglabas ng isang mensahe bilang tugon sa mga larawan ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay sumulat kay Donald Trump: "Ground invasion of Iran? Subukan mo, tingnan mo kung ano ang mangyayari sa iyo."
Ang mga pahayag na ito ay inilabas habang si Galloway ay naglabas din sa kanyang pahina ng isang larawang hango sa malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng paghahatid sa Pinunong Martir.
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