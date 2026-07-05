Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Indian media: Sa karangalan ng pamamaalam; ang maliit na kabaong ni "Zahra" ay nag-aalis ng maskara sa mukha ng mga mamamatay-bata na nagkukunwaring tagapagtaguyod ng karapatang pantao
Pahayagang Indian na "India Today":
Ang larawan ni Zahra, 14 na buwang gulang, na inilagay sa tabi ng mga kabaong ay nakakuha ng malawakang atensyon at sa ilang sandali ay inilipat ang pokus mula sa geopolitika tungo sa isang malalim na pagkawala ng sangkatauhan.
Ang kabaong ni Zahra, na nagdala ng luha sa mga mata ng mga nakasaksi at nagpakita ng mas kasuklam-suklam kaysa kailanman sa pangit na mukha ng mga mamamatay-bata na mga kapangyarihang nagkukunwaring tagapagtaguyod ng karapatang pantao.
New Delhi – Ahensyang Balita ng India Today – Ang pahayagang Indian na "India Today" sa isang ulat mula sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko ay tumukoy sa isang larawan ng maliit na kabaong ni "Zahra," isang 14 na buwang gulang na sanggol na inilagay sa tabi ng mga kabaong, at isinulat na ang larawang ito ay nakakuha ng malawakang atensyon at sa ilang sandali ay inilipat ang pokus mula sa geopolitika tungo sa isang malalim na pagkawala ng sangkatauhan.
Ang Indian media na ito, sa pagbibigay-diin sa epekto ng larawang ito, ay isinulat na ang kabaong ni Zahra ay nagdala ng luha sa mga mata ng mga nakasaksi at nagpakita ng mas kasuklam-suklam kaysa kailanman sa pangit na mukha ng mga mamamatay-bata na mga kapangyarihang nagkukunwaring tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Ang ulat na ito ay inilabas habang ang mga larawan ng kabaong ng batang ito ay nagkaroon ng malawakang pagpapalaganap sa cyberspace. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng pamamaalam na may pagdalo ng mga nagluluksa ay nagpapatuloy sa Tehran.
..........
328
Your Comment