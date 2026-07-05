Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sugad ng Iran sa Armenia na tinutugunan si Trump: Wala kayong sibilisasyon, wala ring dangal
Ang opisyal na pahina ng Sugad ng Iran sa social network na X, bilang tugon sa walang-kabuluhang pananalita ni Trump kahapon at sa pagbabanta sa mga nakikilahok sa pagluluksa sa katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyon, ay sumulat:
"Ang mga tao ay maaaring patayin, ngunit ang mga adhikain ay hindi. Pinatay ninyo si Ayatollah Khamenei, ngunit sa katotohanan, binuksan ninyo ang isang bote ng pabango na ang halimuyak ay kumalat sa lahat ng dako. Hindi ninyo naiintindihan ang mga bagay na ito sapagkat wala kayong sibilisasyon, wala kayong kasaysayan, at wala kayong dangal."
Sinabi ni Trump kahapon sa panayam sa Axios, na sinabi niyang sinusundan niya ang seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon:
"Lahat sila ay naroon. Isang putok [at kaya naming puksain silang lahat]."
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