Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Ikalawang araw ng libing ng Pinunong Martir ay nagsimula sa malawakang pagdalo ng mga nagluluksa
Iniulat ng network na CNN na kasabay ng pagsikat ng araw sa Tehran, nagsimula ang ikalawang araw ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Islamic Republic of Iran na may malawakang pagdalo ng mga tao sa Mosalla ng Imam Khomeini.
Ang media na ito, sa pagtukoy sa pagdaraos ng ritwal ng pagdarasal at paglabas ng mga larawan ng lugar ng seremonya, ay sumulat na mula sa mga unang oras ng madaling-araw, libu-libong tao ang naroroon sa paligid ng Mosalla para sa pamamaalam at pagbibigay-pugay sa katawan ng Pinunong Martir.
Washington – Ahensyang Balita ng CNN – Iniulat ng news network na CNN na kasabay ng pagsikat ng araw sa Tehran, nagsimula ang ikalawang araw ng seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko na may malawakang pagdalo ng mga tao sa Mosalla ng Imam Khomeini. Ang Amerikanong media na ito, sa pagtukoy sa pagdaraos ng ritwal ng pagdarasal at paglabas ng mga larawan ng lugar ng seremonya, ay sumulat na mula sa mga unang oras ng madaling-araw, libu-libong tao ang naroroon sa paligid ng Mosalla para sa pamamaalam at pagbibigay-pugay sa katawan ng Pinunong Martir.
Ayon sa ulat ng CNN, ang mga kalye patungo sa Mosalla ay puno pa rin ng mga nagluluksang tao at ang malawakang pagdalong ito ay nagpapakita ng espesyal na katayuan ng Pinunong Martir sa iba't ibang sektor ng mga tao. Hanggang Hulyo 5, 2026, ang seremonya ng libing na may pagdalo ng mga dayuhang delegasyon at internasyonal na personalidad ay nagpapatuloy sa Tehran.
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