Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapakita ng pamilyang pagdalo ng mga tao kasama ang kanilang mga anak sa seremonya ng pamamaalam ng Washington Post
Ang pahayagang Washington Post, sa pagtukoy sa malawakang pagdalo ng mga tao sa seremonya ng pamamaalam, ay sumulat:
Ang mga kalye patungo sa Mosalla ay puno ng mga tao. Ang kapaligiran ng Mosalla ay isang kombinasyon ng pagluluksa at pagpapakita ng pampulitikang paglaban. Sa gitna ng himig ng pag-awit at mga panalangin, ang mga tao ay sumisigaw ng mga slogan tulad ng "Hihiganti natin ang dugo ng ating pinuno" at "Mamatay ang Amerika." Sa isa sa malalaking banner ay nakasulat: "Kami ay nagluluksa ngunit hindi kami sumusuko."
Marami sa mga kalahok ay dumating bilang pamilya at may mga ina na nakikita na may hawak na kanilang mga anak o nagtutulak ng mga stroller sa gitna ng mga tao.
Para sa Iran, ang malaking libing na ito pagkatapos ng mga buwan ng mabigat na labanan sa Amerika at sa Zionist regime ay isang pagsubok upang masukat ang antas ng kakayahan, estruktural na pagkakaisa, at isa ring tagapagpahiwatig upang sukatin ang antas ng pampublikong suporta sa isa sa mga pinakamahalagang yugto ng kontemporaryong kasaysayan ng bansang ito.
..........
328
Your Comment