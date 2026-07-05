Video| Bidyo na Ginawa gamit ang Artipisyal na Katalinuhan ng mga Natatangi at Hindi Inaasahang Mukha at Eksena sa Seremonya ng Pagpapaalam sa Martir

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Bidyo na Ginawa gamit ang Artipisyal na Katalinuhan ng mga Natatangi at Hindi Inaasahang Mukha at Eksena sa Seremonya ng Pagpapaalam sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Musalla ng Tehran.
Isang bidyo na nilikha sa tulong ng artipisyal na katalinuhan (AI) ang kumalat sa social media, na nagpapakita ng mga natatangi at hindi inaasahang mukha at eksena mula sa makasaysayang seremonya ng pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyon sa Musalla ni Imam Khomeini sa Tehran. Ang bidyo ay nagbigay ng isang bagong perspektibo sa kaganapan, na pinagsama ang teknolohiya at damdamin upang ipakita ang lawak ng pagmamahal at paggalang ng mga tao sa kanilang yumaong lider.
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