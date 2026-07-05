Video| Ang Salaysay ng Martir na Lider tungkol sa Huling Pagkikita at Pagpapaalam

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Salaysay ng Martir na Lider tungkol sa Huling Pagkikita at Pagpapaalam.
Sa isang makabagbag-damdaming pagninilay, ibinahagi ng martir na lider ng Rebolusyon ang kanyang sariling salaysay tungkol sa kanyang huling pagkikita at pagpapaalam—isang sandali na puno ng mga aral ng pananampalataya, pag-asa, at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing gabay sa mga nagdadalamhati, na nagpapaalala sa kanila na ang bawat pagpapaalam sa mundong ito ay isang pagbati sa walang-hanggang pakikipagtagpo sa kabilang buhay, at ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa puso ng bawat tapat na tagasunod.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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