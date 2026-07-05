Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng Qatari media na kritiko ng Iran sa milyun-milyong pagdalo ng mga tao sa seremonya ng libing
Iniulat ng Al-Arabi Al-Jadeed na ang seremonya ng paggunita kay Martir Ayatollah Ali Khamenei ay idinaos sa Mosalla ng Imam Khomeini sa Tehran na may malawakang pagdalo ng mga tao at matataas na opisyal ng bansa.
Iniulat din ng Al-Arabi Al-Jadeed na ang milyun-milyong nagluluksa sa Tehran ay nagdulot ng malaking pagtaas sa trapiko ng metro; sa gayon na ayon sa estadistika na ibinanggit mula sa Iranian media, ang network ng metro ng Tehran ay nagtala ng higit sa pitong milyong biyahe sa loob ng ilang oras.
Inilarawan ng media na ito ang lawak ng seremonya, ang pagdalo ng mga matataas na opisyal, at ang malawakang pakikilahok ng mga tao bilang mga palatandaan ng pampulitika at panlipunang kahalagahan ng seremonyang ito sa Iran.
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