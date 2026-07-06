Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-atake ng artilerya ng Zionist regime sa timog Lebanon
Iniulat ng field sources ang pag-atake ng artilerya ng Zionist regime sa timog Lebanon.
Pinutok ng artilerya ng hukbo ng Israel ang bayan ng "Bra'sheet" sa paligid ng Bint Jbeil sa timog Lebanon.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Iniulat ng field sources sa timog Lebanon ang pag-atake ng artilerya ng Zionist regime sa rehiyong ito. Batay sa mga ulat na ito, pinutok ng artilerya ng hukbo ng Israel ang bayan ng "Bra'sheet" sa paligid ng Bint Jbeil sa timog Lebanon.
Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, walang ulat na nailabas tungkol sa posibleng nasawi o pinsala mula sa pag-atakeng ito. Ang pag-atakeng ito ay ginagawa habang ang mga tensyon sa border region ng Lebanon at sinasakop na Palestine ay tumaas sa mga nakalipas na linggo. Hanggang Hulyo 6, 2026, ang Hezbollah ng Lebanon at ang hukbo ng bansa ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-atakeng ito.
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