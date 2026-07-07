Video| Walang-Humpay na Pag-agos ng mga Tao upang Magpaalam sa Kanilang Martir na Lider sa Qom

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Walang-Humpay na Pag-agos ng mga Tao upang Magpaalam sa Kanilang Martir na Lider sa Qom.
Ang banal na lungsod ng Qom ay nasaksihan ang isang napakalaking pagdagsa ng mga nagdadalamhati na nagtipon upang magbigay-pugay sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa kanyang pagdating mula sa Tehran. Ang mga lansangan patungo sa Dambana ni Hazrat Fatima Masoumeh at sa Moske ng Jamkaran ay puno ng mga tao na may dalang mga itim na bandila at mga banner ng pagluluksa, na ang kanilang mga sigaw ng "Labbaik ya Hussain" at "Dapat Tayong Bumangon" ay umaalingawngaw sa hangin, na nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at katapatan sa kanilang yumaong lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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