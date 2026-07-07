Video| Baha ng mga Nagmamahal kay Agha ang Martir ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Baha ng mga Nagmamahal kay Agha ang Martir ng Iran.
Isang hindi mapigilang pag-agos ng mga tao—kalalakihan, kababaihan, matatanda, at kabataan—ang patuloy na dumagsa sa mga lansangan ng Qom upang makita ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon. Ang kanilang mga luha, panalangin, at mga sigaw ng pagmamahal ay lumikha ng isang dagat ng damdamin na sumasaklaw sa buong lungsod, na nagpapatunay na ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa mga puso ng bawat tapat na tagasunod.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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