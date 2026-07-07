Video| Mga Larawang Panghimpapawid ng Karangalan at Kadakilaan ng Pagdalo ng mga Tao sa Paglilibing sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Panghimpapawid ng Karangalan at Kadakilaan ng Pagdalo ng mga Tao sa Paglilibing sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom.
Ang mga larawang kinunan mula sa himpapawid ay nagpapakita ng napakalawak na pagtitipon ng mga tao sa mga lansangan ng Qom, na pumuno sa bawat sulok ng lungsod habang sila ay nagbigay-pugay sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati na nakauniporme sa kanilang pagluluksa ay isang patunay ng lalim ng kanilang pananampalataya at ng kanilang hindi natitinag na pangako sa kanyang pamana.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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