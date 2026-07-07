  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Video| Sampung- Kilometrong Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon mula sa Moske ng Jamkaran hanggang sa Dulo ng Boulevard ng Dakilang

7 Hulyo 2026 - 07:43
News ID: 1836715
Video| Sampung- Kilometrong Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon mula sa Moske ng Jamkaran hanggang sa Dulo ng Boulevard ng Dakilang

Sampung- Kilometrong Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon mula sa Moske ng Jamkaran hanggang sa Dulo ng Boulevard ng Dakilang Propeta.

Download 2 MB

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sampung- Kilometrong Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon mula sa Moske ng Jamkaran hanggang sa Dulo ng Boulevard ng Dakilang Propeta.

Isang napakahabang hanay ng mga nagdarasal ang nagtipon mula sa Banal na Moske ng Jamkaran hanggang sa dulo ng Boulevard ng Dakilang Propeta upang mag-alay ng panalangin sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyon. Ang makabagbag-damdaming eksenang ito ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga tao sa ilalim ng watawat ng pananampalataya at paglaban.

#Dapat_Tayong_Bumangon

...........

328

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha