Video| Sampung- Kilometrong Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon mula sa Moske ng Jamkaran hanggang sa Dulo ng Boulevard ng Dakilang

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sampung- Kilometrong Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon mula sa Moske ng Jamkaran hanggang sa Dulo ng Boulevard ng Dakilang Propeta.
Isang napakahabang hanay ng mga nagdarasal ang nagtipon mula sa Banal na Moske ng Jamkaran hanggang sa dulo ng Boulevard ng Dakilang Propeta upang mag-alay ng panalangin sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyon. Ang makabagbag-damdaming eksenang ito ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga tao sa ilalim ng watawat ng pananampalataya at paglaban.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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