Video| Ang Kapaligiran ng Lungsod ng Najaf sa Bisperas ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kapaligiran ng Lungsod ng Najaf sa Bisperas ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Ang banal na lungsod ng Najaf, tahanan ng libingan ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan), ay naghahanda upang tanggapin ang katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang mga lansangan ay puno ng mga itim na bandila at mga banner ng pagluluksa, habang ang mga nagdadalamhati mula sa iba't ibang panig ng Iraq at Iran ay dumagsa upang magbigay-pugay sa isang lider na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng paglaban at pananampalataya.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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