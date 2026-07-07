Video| Walang-Hanggang Pagdagsa ng mga Nagmamahal sa Martir na Lider sa mga Lansangan sa Paligid ng Moske ng Jamkaran Matapos ang Panalangin sa Katawa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Walang-Hanggang Pagdagsa ng mga Nagmamahal sa Martir na Lider sa mga Lansangan sa Paligid ng Moske ng Jamkaran Matapos ang Panalangin sa Katawan ng Martir ng Iran
Matapos ang panalangin sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon sa Moske ng Jamkaran, ang mga lansangan sa paligid nito ay napuno ng walang-humpay na daloy ng mga nagdadalamhati na nagtipon upang ipahayag ang kanilang pagmamahal at katapatan. Ang kanilang mga sigaw at panalangin ay patuloy na umalingawngaw sa hangin, na nagpapakita ng hindi matitinag na ugnayan sa pagitan ng isang bayan at ng kanilang martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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