Video| Ang Watawat ng Paghihiganti at ang Sigaw na "O mga Tagapaghiganti ni Khamenei" sa mga Kamay ng mga Nagdadalamhati sa Moske ng Jamkaran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Watawat ng Paghihiganti at ang Sigaw na "O mga Tagapaghiganti ni Khamenei" sa mga Kamay ng mga Nagdadalamhati sa Moske ng Jamkaran.
Sa mga lansangan sa paligid ng Moske ng Jamkaran, itinaas ng mga nagdadalamhati ang mga watawat ng paghihiganti at paulit-ulit na isinigaw ang "Ya Latharat al-Khamenei" (O mga tagapaghiganti ni Khamenei), bilang isang panata na ang dugo ng martir na lider ay hindi mawawalan ng kabuluhan at ang kanyang landas ay ipagpapatuloy nang may panibagong lakas at determinasyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment