  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Video| Ang Watawat ng Paghihiganti at ang Sigaw na "O mga Tagapaghiganti ni Khamenei" sa mga Kamay ng mga Nagdadalamhati sa Moske ng Jamkaran

7 Hulyo 2026 - 07:58
News ID: 1836721
Video| Ang Watawat ng Paghihiganti at ang Sigaw na "O mga Tagapaghiganti ni Khamenei" sa mga Kamay ng mga Nagdadalamhati sa Moske ng Jamkaran

Ang Watawat ng Paghihiganti at ang Sigaw na "O mga Tagapaghiganti ni Khamenei" sa mga Kamay ng mga Nagdadalamhati sa Moske ng Jamkaran.

Download 3 MB

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Watawat ng Paghihiganti at ang Sigaw na "O mga Tagapaghiganti ni Khamenei" sa mga Kamay ng mga Nagdadalamhati sa Moske ng Jamkaran.

Sa mga lansangan sa paligid ng Moske ng Jamkaran, itinaas ng mga nagdadalamhati ang mga watawat ng paghihiganti at paulit-ulit na isinigaw ang "Ya Latharat al-Khamenei" (O mga tagapaghiganti ni Khamenei), bilang isang panata na ang dugo ng martir na lider ay hindi mawawalan ng kabuluhan at ang kanyang landas ay ipagpapatuloy nang may panibagong lakas at determinasyon.

#Dapat_Tayong_Bumangon

...........

328

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha