Video| Pag-alingawngaw ng Slogan na "Labayk Sayyid Mojtaba, Komandante ng mga Puwersang Sandatahan" sa Moske ng Jamkaran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-alingawngaw ng Slogan na "Labayk Sayyid Mojtaba, Komandante ng mga Puwersang Sandatahan" sa Moske ng Jamkaran.
Sa gitna ng makasaysayang seremonya sa Moske ng Jamkaran, ang mga nagdadalamhati ay sabay-sabay na sumigaw ng "Labayk Sayyid Mojtaba, Komandante ng mga Puwersang Sandatahan," bilang pagkilala sa bagong pamumuno at isang panata ng katapatan sa kanyang pamana. Ang sigaw na ito ay umalingawngaw sa buong lugar, na nagpapakita ng nagkakaisang suporta ng mga tao sa kanilang bagong lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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