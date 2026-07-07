Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Makasaysayang Rekord ng Pampublikong Transportasyon sa Tehran ay Nasira.
Si Mohsen Hormozi, ang Deputy for Transport and Traffic ng Mayor ng Tehran, ay nag-ulat na sa loob ng tatlong araw ng seremonya ng pagpapaalam at paglilibing sa martir na Imam, mayroong 23 milyon 715 libong pasahero ang naitala sa metro, bus, at taxi—isang dami ng serbisyo na walang katulad sa kasaysayan ng transportasyon ng Tehran. Sa kabutihang-palad, walang aksidente o pagkagambala ang naitala sa network ng metro, at ang serbisyo ay naisagawa nang walang sagabal at may kumpletong kaligtasan. Sa tatlong araw na ito, 14 milyon 638 libong 833 pasahero ang gumamit ng metro, at kabuuang 23 milyon 715 libong pasahero ang nailipat.
...........
328
Your Comment