Video| Mga Larawang Panghimpapawid na Punung-puno ng mga Tao Habang Isinasagawa ang Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Umma / Lahat ng Lansan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Panghimpapawid na Punung-puno ng mga Tao Habang Isinasagawa ang Panalangin sa Katawan ng Martir na Lider ng Umma / Lahat ng Lansangan sa Paligid ng Moske ng Jamkaran ay Puno ng Tao.
Ang mga aerial images na kumalat mula sa Moske ng Jamkaran ay nagpapakita ng isang dagat ng mga tao na pumuno sa bawat sulok ng lugar at sa mga nakapalibot na lansangan sa panahon ng panalangin para sa katawan ng martir na lider ng Umma. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati na nagkakaisa sa panalangin ay isang makapangyarihang simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim sa ilalim ng watawat ng pananampalataya.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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