Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Isang Walang-Hanggang Larawan ng Napakalaking Pagdalo ng mga Nagdadalamhating Tao sa Banal na Moske ng Jamkaran para sa Panalangin sa Banal na Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyon at ng mga Martir ng Kanyang Pamilya.
Isang makasaysayang larawan ang nakuha mula sa Banal na Moske ng Jamkaran, na nagpapakita ng napakalaking pagtitipon ng mga nagdadalamhating mamamayan na nagtipon upang mag-alay ng panalangin para sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kasama ang iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya na nagkamartir. Ang eksenang ito, na puno ng pananampalataya at pagkakaisa, ay mananatiling isang walang-hanggang patotoo ng pagmamahal at katapatan ng mga tao sa kanilang mga pinuno.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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