Video| Mga Sandali ng Huling Pagpapaalam sa Banal na Moske ng Jamkaran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Sandali ng Huling Pagpapaalam sa Banal na Moske ng Jamkaran.
Isang makabagbag-damdaming tanawin ang namayani sa Banal na Moske ng Jamkaran, kung saan ang mga nagdadalamhati ay nagtipon para sa huling pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanilang mga luha at panalangin ay sumanib sa isang dagat ng pagmamahal at katapatan, na nag-iiwan ng isang di-malilimutang alaala sa puso ng bawat isa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment