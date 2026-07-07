Video| Sandali ng Pagpasok ng Sasakyang Nagdadala sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyong Islamiko sa Ruta ng Prusisyon ng Qom, na Napapaligiran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sandali ng Pagpasok ng Sasakyang Nagdadala sa Katawan ng Martir na Lider ng Rebolusyong Islamiko sa Ruta ng Prusisyon ng Qom, na Napapaligiran ng mga Puso ng Nagdadalamhating Tao.
Ang sasakyang nagdadala sa banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon ay pumasok sa ruta ng prusisyon sa Qom, kung saan ito ay sinalubong ng isang karagatan ng mga nagdadalamhating tao na pumuno sa mga lansangan. Ang kanilang mga sigaw at luha ay sumalubong sa kanya, na nagpapakita ng lalim ng kanilang pagmamahal at katapatan sa kanilang yumaong lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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