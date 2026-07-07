Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reuters: Ang Mensahe ng mga Iranian sa Maringal na Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ay Para sa Amerika at Israel.
Iniulat ng Reuters na ang maringal na seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Iran ay hindi lamang isang pambansang pagpapaalam kundi isang malinaw na popular na mensahe na ipinadala sa Amerika at sa rehimeng Zionist. Ang seremonya ay nagpakita na ang mga pagsisikap ng Washington at Tel Aviv na pilitin ang Islamic Republic of Iran na sumuko ay nabigo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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