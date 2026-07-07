Mga Larawang Panghimpapawid ng "Pagpapaalam kay Agha ang Martir ng Iran" sa Gitna ng Napakalaking Pulutong ng mga Tao ng Qom sa Banal na Moske ng Jamk

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Panghimpapawid ng "Pagpapaalam kay Agha ang Martir ng Iran" sa Gitna ng Napakalaking Pulutong ng mga Tao ng Qom sa Banal na Moske ng Jamkaran.
Ang mga aerial images na kinunan sa Banal na Moske ng Jamkaran ay nagpapakita ng isang dagat ng mga tao na pumuno sa bawat sulok ng lugar at sa mga nakapalibot na lansangan, habang sila ay nagpaalam sa kanilang minamahal na lider, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati na nagkakaisa sa pagluluksa ay isang patunay ng walang-hanggang pagmamahal at katapatan ng mga Iranian sa kanilang martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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