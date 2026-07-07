Video| Mga Larawan ng Umaapaw na Pag-agos ng mga Tao sa Ruta ng Pagpapaalam at Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Umaapaw na Pag-agos ng mga Tao sa Ruta ng Pagpapaalam at Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon sa Qom. Ang
mga larawan mula sa Qom ay nagpapakita ng isang hindi mapigilang pag-agos ng mga tao na pumuno sa mga lansangan ng lungsod habang sila ay nagpaalam at naglibing sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang tanawin ng milyun-milyong nagdadalamhati, na may dalang mga itim na bandila at mga banner ng pagluluksa, ay isang makapangyarihang simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya ng mga Iranian.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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